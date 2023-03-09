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Происшествия

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково

Boeing 737 подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке в Пулково

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Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение после вылета из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Практически сразу после набора высоты командир объявил сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Причиной резкой посадки мог стать пожар в одном из двигателей. Уточняется, что в двигатель могла попасть птица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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