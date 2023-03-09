Подавший сигнал бедствия Boeing 737 готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение после вылета из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Практически сразу после набора высоты командир объявил сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Причиной резкой посадки мог стать пожар в одном из двигателей. Уточняется, что в двигатель могла попасть птица.

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