Boeing 737 подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке в Пулково

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение после вылета из Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс", ссылаясь на экстренные службы.

Самолет Boeing 737 вылетел из Пулково в Ижевск. Однако практически сразу после набора высоты командир объявил сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета, сообщили в экстренных службах.

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