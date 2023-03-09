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Новости

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Политика

Новости часа: спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в доме в Чите

Новости часа: спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в доме в Чите

Новости часа: врачи сообщили о тяжелом состоянии ребенка и женщины после взрыва в Чите

Четверо детей пострадали при взрыве газового баллона в пятиэтажке Читы

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

"Актуальный репортаж": подписчицы обвинили Лерчек в мошенничестве

Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Спасатели проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Мощный ураган прошел по Алтайскому краю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в пятиэтажке в Забайкальском крае. Сотрудники МЧС обследовали уцелевшую часть пятиэтажки, чтобы выяснить, пригодна ли она для проживания.

Удар возмездия нанесли по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Снегопад в Москве не прекратится до вечера 9 марта. Такие данные представили синоптики метеопрограммы "Атмосфера".

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