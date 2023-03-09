Новости часа: спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в доме в Чите

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в пятиэтажке в Забайкальском крае. Сотрудники МЧС обследовали уцелевшую часть пятиэтажки, чтобы выяснить, пригодна ли она для проживания.

Удар возмездия нанесли по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Снегопад в Москве не прекратится до вечера 9 марта. Такие данные представили синоптики метеопрограммы "Атмосфера".