Новости часа: врачи сообщили о тяжелом состоянии ребенка и женщины после взрыва в Чите

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии после взрыва в доме в Чите. Взрыв произошел из-за газового баллона утром 9 марта. Об этом рассказали врачи.

Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сбои в работе сервисов Uber и "Яндекс Такси" наблюдаются у многих пользователей в РФ. При попытке вызвать такси с помощью сервиса Uber высвечивается надпись "Мы уже исправляем ситуацию".