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Политика

Новости часа: врачи сообщили о тяжелом состоянии ребенка и женщины после взрыва в Чите

Новости часа: врачи сообщили о тяжелом состоянии ребенка и женщины после взрыва в Чите

Четверо детей пострадали при взрыве газового баллона в пятиэтажке Читы

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

"Актуальный репортаж": подписчицы обвинили Лерчек в мошенничестве

Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Спасатели проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Мощный ураган прошел по Алтайскому краю

Спасатели заявили, что под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии после взрыва в доме в Чите. Взрыв произошел из-за газового баллона утром 9 марта. Об этом рассказали врачи.

Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сбои в работе сервисов Uber и "Яндекс Такси" наблюдаются у многих пользователей в РФ. При попытке вызвать такси с помощью сервиса Uber высвечивается надпись "Мы уже исправляем ситуацию".

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