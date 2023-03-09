Четверо детей пострадали при взрыве газового баллона в пятиэтажке Читы

Четверо детей пострадали при взрыве газа в Чите. Об этом сообщили в местном Центре медицины катастроф. Врачи рассказали, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. Известно, что всего в результате происшествия пострадали 11 человек.

Утром 9 марта взрыв произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Антипиха на востоке Читы. В результате обрушились два этажа здания, повреждения получили по меньшей мере пять квартир.

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