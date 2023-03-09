"Актуальный репортаж": подписчицы обвинили Лерчек в мошенничестве

Подписчицы обвинили блогера Лерчек в мошенничестве. Девушки уверены, что их обманывали на деньги, когда они участвовали в акции "Колесо фортуны". Суть конкурса заключалась в том, что участие в розыгрыше дорогих подарков определялось количеством уже сделанных покупок. Чем выше чек, тем больше шансов получить более дорогой подарок.

Однако клиентки не выигрывали ничего крупнее списка упражнений по растяжке. Легальны ли подобные розыгрыши и какое наказание предусмотрено за них? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.