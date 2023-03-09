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Происшествия

"Актуальный репортаж": подписчицы обвинили Лерчек в мошенничестве

"Актуальный репортаж": подписчицы обвинили Лерчек в мошенничестве

Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Спасатели проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Мощный ураган прошел по Алтайскому краю

Спасатели заявили, что под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

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Пожар произошел в торговом центре Сан-Луиса

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Подписчицы обвинили блогера Лерчек в мошенничестве. Девушки уверены, что их обманывали на деньги, когда они участвовали в акции "Колесо фортуны". Суть конкурса заключалась в том, что участие в розыгрыше дорогих подарков определялось количеством уже сделанных покупок. Чем выше чек, тем больше шансов получить более дорогой подарок.

Однако клиентки не выигрывали ничего крупнее списка упражнений по растяжке. Легальны ли подобные розыгрыши и какое наказание предусмотрено за них? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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