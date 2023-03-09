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Общество

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Мощный ураган прошел по Алтайскому краю

Спасатели заявили, что под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек

Пожар произошел в торговом центре Сан-Луиса

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Блогер Лерчек признала вину и пообещала выплатить задолженность по налогам

Авария с участием трактора и машины каршеринга произошла в Красносельском районе Москвы

Жилой частный дом загорелся в Сочи

В Нижневартовске задержали мужчину, который взял в заложники сына

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о халатности и оказании некачественных услуг завели после взрыва газа в Чите. Об этом заявили в СК.

В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера 11 марта. Это данные Гидрометцентра России.

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