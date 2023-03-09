12:30Общество
Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о халатности и оказании некачественных услуг завели после взрыва газа в Чите. Об этом заявили в СК.
В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера 11 марта. Это данные Гидрометцентра России.