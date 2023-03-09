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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до шести

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Число пострадавших при взрыве газа в Чите увеличилось до шести. Среди них один ребенок – сейчас девочка в больнице. Под завалами еще находятся люди, сообщили в МЧС.

Ранее в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Полностью разрушены четвертый и пятый этажи здания. По предварительным данным, кто-то жильцов использовал неисправный баллон. В итоге повреждены 6 квартир, сейчас на месте работают спасатели. Прокуратура начала проверку.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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