Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в Чите увеличилось до шести. Среди них один ребенок – сейчас девочка в больнице. Под завалами еще находятся люди, сообщили в МЧС.

Ранее в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Полностью разрушены четвертый и пятый этажи здания. По предварительным данным, кто-то жильцов использовал неисправный баллон. В итоге повреждены 6 квартир, сейчас на месте работают спасатели. Прокуратура начала проверку.

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