Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пенсионерку в Оренбурге

В Оренбурге спасли пенсионерку. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Спасателям пришлось пройти в жилище пришлось через окно с помощью пожарной лестницы. В квартире сотрудники МЧС обнаружили пожилую женщину: она лежала на полу, на плите пригорала еда, а в помещении сильно пахло газом. Женщину эвакуировали и передали врачам.



Из-за пожара в жилом доме в Хабаровске пришлось экстренно эвакуировать детей из соседнего здания дошкольного учреждения. В городе поднялся сильный ветер, который мог перекинуть пламя на детский сад. В результате инцидента никто не пострадал.

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