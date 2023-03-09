Муж блогера Лерчек объяснил происхождение золота и десяти паспортов в доме

Муж блогера Лерчек объяснил, откуда взялись восемь килограммов золота в доме. По его словам, в ВТБ заморозили счет и вместо долларов отдали слитками. Также он прокомментировал наличие десяти паспортов: у каждого из пяти членов семьи по два загранпаспорта.

Сотрудники ОМОН пришли к чете Чекалиных с обысками после того, как на них завели уголовное дело из-за неуплаты налогов. По версии следствия, интернет-звезды не доплатили в казну более 300 миллионов рублей. Для этого они использовали схему, в которой задействовали родственников и друзей.

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