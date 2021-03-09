Пожар произошел в здании кинотеатра "Ленинград" на севере Москвы. Сотрудники экстренных служб работают на Новопесчаной улице.

Из подвала здания валит густой дым. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

