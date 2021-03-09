В Приморье тюлененок умер от стресса из-за слишком активного внимания людей

Видео из Приморья может стать инструкцией о том, как ни в коем случае нельзя себя вести с дикими животными.

Из-за штормового ветра детеныш тюленя оказался на берегу и не мог самостоятельно вернуться в воду к матери. Вместо того чтобы помочь ему или вызвать специалистов, проходящие мимо люди начали тискать животное и фотографироваться с ним.

К дикому зверю подходили с собаками, таскали по берегу. Когда кто-то все же вызвал зоозащитников, было уже поздно – от пережитого стресса тюлень скончался. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.