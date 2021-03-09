Пожар произошел в строительных бытовках на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе сгорели две строительные бытовки, кадры с места ЧП прислали телезрители.

Как рассказал очевидец, на место приехали пожарные. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.