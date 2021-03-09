В жилом доме на Серпуховском валу прорвало трубу отопления

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Несколько этажей жилого дома на Серпуховском валу стали похожи на сауну. На пятом этаже прорвало трубу отопления, и теперь там хлещет кипяток, а также повсюду пар. Залило квартиры и холлы до второго этажа.

По какой причине случилось ЧП, пока неизвестно. Экстренные службы уже пытаются решить проблему. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.