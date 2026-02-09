09 февраля, 12:15Происшествия
Исполнитель покушения на генерала Алексеева был завербован Украиной
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве Любомир Корба был завербован украинской стороной. Об этом он заявил на допросе.
По словам Корбы, в декабре ему поступило указание ликвидировать генерала. За выполнение задания ему обещали 30 тысяч долларов. После покушения ему было приказано лететь через Дубай в Румынию, а оттуда в Киев, где его должна была встретить команда кураторов.
