ФСБ опубликовала новые подробности дела о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

В деле о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева появились подробности. В ФСБ сообщили, что предполагаемые исполнитель Любомир Корба и его пособник Виктор Васин признали свою вину и раскрыли детали.

В частности, выяснилось, что первый был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в Тернополе при содействии спецслужб Польши. Более того, стрелковую подготовку он прошел на полигоне в Киеве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.