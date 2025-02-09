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09 февраля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: рейсовый микроавтобус сгорел на федеральной трассе в Чите

Новости регионов: рейсовый микроавтобус сгорел на федеральной трассе в Чите

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Рейсовый микроавтобус сгорел на федеральной трассе в Чите, обошлось без жертв. По словам пассажиров, перед ЧП в салоне чувствовался инородный запах. В 11 утра машина загорелась, а к трем часам дня выгорела полностью.

Открытый огонь ликвидировали в Екатеринбурге. Там тушат сервис на площади 1 000 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 14 легковушек, правда, некоторые пламя успело повредить. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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