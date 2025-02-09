Новости регионов: в Екатеринбурге загорелся автосервис

Открытый огонь ликвидировали в Екатеринбурге. Там тушат автосервис на площади 1 000 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 14 легковых автомобилей, однако, некоторые пламя успело повредить. По предварительным данным, пострадавших нет.

Якутию сковали сильные морозы. Сейчас столбики термометров там показывают почти -50 градусов. На столицу республики опустился ледяной туман, Такое природное явление сильно затрудняет дорожное движение. Автомобилистам приходится ориентироваться по свету фар встречных машин. В снежном плену оказались жилые дома, дороги, школы, поликлиники и другие соцобъекты.

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