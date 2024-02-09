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09 февраля, 19:15

Происшествия

Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы

Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы

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На востоке Москвы загорелась кондитерская фабрика. Об этом сообщили в МЧС.

Как рассказали в ведомстве, площадь пожара пока уточняется. Кроме того, известно, что очаг возгорания находится на третьем этаже административного здания на Амурской улице, а на четвертом этаже могут быть люди, пока эту информацию проверяют пожарные.

Что именно стало причиной возгорания в данный момент выясняют в прокуратуре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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