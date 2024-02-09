Стая бродячих собак напала на ребенка в Иркутской области

Стая бродячих собак напала ребенка в иркутском городе Усть-Кут. По предварительной информации, нападение произошло вечером 8 февраля в одном из жилых микрорайонов.

Сначала мальчик пытался убежать от агрессивных собак, но в какой-то момент упал. Избежать жертв удалось благодаря помощи прохожей, которая смогла отогнать животных.

Полиция и прокуратура начали проверку по факту случившегося. С заявлением в правоохранительные органы родители ребенка не обращались. Пострадавшего в данный момент ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.