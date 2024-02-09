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Новости

09 февраля, 16:15

Происшествия

СК назвал предварительную причину пожара на улице Черняховского

СК назвал предварительную причину пожара на улице Черняховского

В Пермском крае из-за пожара пострадали восемь человек

СК РФ не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Сбой в системе обогрева крыши мог стать причиной пожара в жилом доме на севере Москвы

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

С погорельцами из дома по улице Черняховского начали работать психологи

Следственный комитет РФ организовал проверку после пожара в доме на севере Москвы

Основная версия причины пожара в жилом доме на улице Черняховского – сбой в системе обогрева крыши. Об этом заявили в Следственном комитете. При этом в ведомстве отметили, что признаки поджога не найдены.

Прокуратура Москвы контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, а также установление всех обстоятельств возгорания, ход и результат процессуальной проверки. Проведение надзорных мероприятий продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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