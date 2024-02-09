СК назвал предварительную причину пожара на улице Черняховского

Основная версия причины пожара в жилом доме на улице Черняховского – сбой в системе обогрева крыши. Об этом заявили в Следственном комитете. При этом в ведомстве отметили, что признаки поджога не найдены.

Прокуратура Москвы контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, а также установление всех обстоятельств возгорания, ход и результат процессуальной проверки. Проведение надзорных мероприятий продолжается.

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