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Новости

09 февраля, 15:15

Происшествия

СК РФ не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

СК РФ не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Сбой в системе обогрева крыши мог стать причиной пожара в жилом доме на севере Москвы

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

С погорельцами из дома по улице Черняховского начали работать психологи

Следственный комитет РФ организовал проверку после пожара в доме на севере Москвы

В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Пожар на улице Черняховского локализован

Основная версия причины пожара в жилом доме на севере Москвы – сбой в системе обогрева крыши, признаков поджога не найдено. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Возгорание произошло в ночь на 9 февраля в шестиэтажном доме на улице Черняховского, около станции метро "Аэропорт". Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекли два вертолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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