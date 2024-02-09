Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Восстановительные работы после пожара в жилом доме на севере Москвы будут идти круглосуточно. Уже создан оперативный штаб, идет обследование помещений. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Пожар произошел ночью 9 февраля в шестиэтажном доме на улице Черняховского около станции метро "Аэропорт". Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекали два вертолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.