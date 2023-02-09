Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1 300 человек

В Сирии число погибших от землетрясения превысило 1 300 человек. В списке пострадавших более двух тысяч человек. Сейчас страна нуждается в лекарствах и медоборудовании, в связи с чем местный Минзтрав попросил помощи у других государств.

Так, российские военные с авиабазы Хмеймим привезли в Латакию продукты и раздали их семьям, которые находятся в центре временного размещения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

