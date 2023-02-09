Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В турецком Хатае российские спасатели из-под завалов за день достали трех человек. Об этом заявили в МЧС РФ.

Владимир Путин пообещал продолжить субсидирование перелетов на Дальний Восток. Об этом президент заявил на встрече с представителями авиационной отрасли.

Фильм "Чебурашка" показывают в кинотеатрах Нью-Йорка и еще шести городов США. Это данные сайта по продаже билетов.