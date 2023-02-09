Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 20:00

Экономика

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 546

Тело десятого погибшего извлекли из под завалов обрушившегося дома в Новосибирске

Путин назвал большой трагедией взрыв газа в Новосибирске

Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов троих турецких граждан в Хатае за день

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

В Латакию доставили экстренную помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим

Аэромобильный госпиталь МЧС РФ развернули в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В турецком Хатае российские спасатели из-под завалов за день достали трех человек. Об этом заявили в МЧС РФ.

Владимир Путин пообещал продолжить субсидирование перелетов на Дальний Восток. Об этом президент заявил на встрече с представителями авиационной отрасли.

Фильм "Чебурашка" показывают в кинотеатрах Нью-Йорка и еще шести городов США. Это данные сайта по продаже билетов.

Читайте также
происшествияза рубежомвластьэкономикатранспорткультуракиновидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика