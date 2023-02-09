09 февраля, 20:00Экономика
Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В турецком Хатае российские спасатели из-под завалов за день достали трех человек. Об этом заявили в МЧС РФ.
Владимир Путин пообещал продолжить субсидирование перелетов на Дальний Восток. Об этом президент заявил на встрече с представителями авиационной отрасли.
Фильм "Чебурашка" показывают в кинотеатрах Нью-Йорка и еще шести городов США. Это данные сайта по продаже билетов.