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09 февраля, 18:15

В мире

В Латакию доставили экстренную помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим

В Латакию доставили экстренную помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим

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В сирийскую Латакию доставлена экстренная помощь от российских военных с авиабазы Хмеймим. Об этом рассказало местное агентство SANA. Продукты раздали семьям, которые находятся в центрах временного размещения.

В Сирии идет разбор завалов после землетрясения. Поиски людей под обломками домов продолжаются. Как сообщили российские спасатели, которые отправились на место, в Сирии при благоприятной погоде люди могут выжить под завалами до пяти дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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