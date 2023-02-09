В Латакию доставили экстренную помощь от военных РФ с авиабазы Хмеймим

В сирийскую Латакию доставлена экстренная помощь от российских военных с авиабазы Хмеймим. Об этом рассказало местное агентство SANA. Продукты раздали семьям, которые находятся в центрах временного размещения.

В Сирии идет разбор завалов после землетрясения. Поиски людей под обломками домов продолжаются. Как сообщили российские спасатели, которые отправились на место, в Сирии при благоприятной погоде люди могут выжить под завалами до пяти дней.

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