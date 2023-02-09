17:30Политика
Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До восьми человек могут находиться под завалами дома в Новосибирске. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.
ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни. Это данные Агентства стратегических инициатив.