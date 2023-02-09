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Новости

17:30

Политика

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Еще одного человека спасли сотрудники МЧС РФ в турецком Кахраманмараше

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170

Разлив нефти произошел в Татарстане

Спасатели рассказали, сколько дней могут прожить люди под завалами в Сирии

Аэромобильный госпиталь МЧС РФ начал работу в Турции

Новости часа: работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток

Трое мужчин инсценировали ограбление пункта выдачи заказов в Ногинске

В Турции может случиться еще одно мощное землетрясение – сейсмолог

Двух жителей Омской области задержали по делу о хлопке газа в доме Новосибирска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До восьми человек могут находиться под завалами дома в Новосибирске. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.

ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни. Это данные Агентства стратегических инициатив.

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происшествиярегионыполитикаобществовидеоАлина Гилева
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