Еще одного человека спасли сотрудники МЧС РФ в турецком Кахраманмараше

Еще один человек спасен сотрудниками МЧС России в турецком Кахраманмараше. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 16 170 человек. Из-за происшествия пострадали 64 194 гражданина.