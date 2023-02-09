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Еще одного человека спасли сотрудники МЧС РФ в турецком Кахраманмараше

Еще одного человека спасли сотрудники МЧС РФ в турецком Кахраманмараше

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170

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Еще один человек спасен сотрудниками МЧС России в турецком Кахраманмараше. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 16 170 человек. Из-за происшествия пострадали 64 194 гражданина.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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