Новости часа: работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток. Об этом сообщили в МЧС.

Почти 6,5 тысячи иностранных спасателей участвуют в поисковых работах в Турции. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Сугробы в Москве могут вырасти до 38 сантиметров в начале следующей недели. Это данные центра погоды "Фобос".