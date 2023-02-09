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Общество

Новости часа: работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток

Новости часа: работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток

Трое мужчин инсценировали ограбление пункта выдачи заказов в Ногинске

В Турции может случиться еще одно мощное землетрясение – сейсмолог

Двух жителей Омской области задержали по делу о хлопке газа в доме Новосибирска

Новости часа: спасатели МЧС РФ извлекли двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске

Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи в Москве

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 14 351

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Сотрудники МЧС РФ вытащили из-под завалов двух женщин в турецком Хатае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток. Об этом сообщили в МЧС.

Почти 6,5 тысячи иностранных спасателей участвуют в поисковых работах в Турции. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Сугробы в Москве могут вырасти до 38 сантиметров в начале следующей недели. Это данные центра погоды "Фобос".

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