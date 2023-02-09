16:30Общество
Новости часа: работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирске продолжатся в темное время суток. Об этом сообщили в МЧС.
Почти 6,5 тысячи иностранных спасателей участвуют в поисковых работах в Турции. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Сугробы в Москве могут вырасти до 38 сантиметров в начале следующей недели. Это данные центра погоды "Фобос".