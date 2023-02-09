Трое мужчин инсценировали ограбление пункта выдачи заказов в Ногинске

Крупное ограбление произошло в Ногинске, там двое неизвестных ворвались в местный пункт выдачи заказов. Один из них распылил газовый баллончик в лицо сотрудника, а второй похитил ящик, в котором было около 140 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.

Однако расследование показало, что к преступлению причастен сам потерпевший. Нарушители решили инсценировать нападение на пункт выдачи.

Полиция задержала всех троих подозреваемых. Украденные деньги у них изъяли, возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.