Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

В мире

Новости часа: спасатели МЧС РФ извлекли двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Новости часа: спасатели МЧС РФ извлекли двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске

Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи в Москве

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 14 351

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Сотрудники МЧС РФ вытащили из-под завалов двух женщин в турецком Хатае

Три машины столкнулись на перекрестке улицы Маршала Голованова и Батайского проезда

Эрдоган заявил, что более 14 тыс человек погибли при землетрясении в Турции

Спасатели вытащили невредимого двухлетнего ребенка из-под завалов в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС России извлекли живыми женщину и мужчину из-под завалов в турецком городе Хатае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выплаты пострадавшим после взрыва газа в доме в Новосибирске начнутся в пятницу, 10 февраля. Об этом заявила мэрия.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесен из Казани в Сингапур. Такой информацией поделилась Международная федерации плавания.

Читайте также
происшествияза рубежомрегионыспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика