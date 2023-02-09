Новости часа: спасатели МЧС РФ извлекли двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС России извлекли живыми женщину и мужчину из-под завалов в турецком городе Хатае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выплаты пострадавшим после взрыва газа в доме в Новосибирске начнутся в пятницу, 10 февраля. Об этом заявила мэрия.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесен из Казани в Сингапур. Такой информацией поделилась Международная федерации плавания.