18:15Происшествия
Экстренные службы сообщили о восьми погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до восьми человек. Об этом сообщил областной Минздрав.
При этом под завалами дома могут оставаться порядка восьми человек. Шансы спасти их невысоки, однако они есть, заявили в МЧС.
Ранее полиция задержала двоих жителей Омской области. Следователи считают, что взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске это их вина. По данным следствия, они представились сотрудниками газовой службы и выполняли работы в доме.
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