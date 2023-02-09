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18:15

Происшествия

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске

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Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до восьми человек. Об этом сообщил областной Минздрав.

При этом под завалами дома могут оставаться порядка восьми человек. Шансы спасти их невысоки, однако они есть, заявили в МЧС.

Ранее полиция задержала двоих жителей Омской области. Следователи считают, что взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске это их вина. По данным следствия, они представились сотрудниками газовой службы и выполняли работы в доме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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