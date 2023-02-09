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Происшествия

Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи в Москве

Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи в Москве

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Посольство Турции в Москве объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. Жители столицы могут принести предметы первой необходимости. Нужны теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы, а также зарядки для телефонов и компьютеров.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше. Российские и турецкие спасатели круглосуточно работают в пострадавших регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиягородвидеоАлина Гилева
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