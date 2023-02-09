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14:30

Политика

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Сотрудники МЧС РФ вытащили из-под завалов двух женщин в турецком Хатае

Три машины столкнулись на перекрестке улицы Маршала Голованова и Батайского проезда

Эрдоган заявил, что более 14 тыс человек погибли при землетрясении в Турции

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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Пожар возник в девятиэтажном доме на Чертановской улице в столице

Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС России разобрали почти 900 квадратных метров завалов в Турции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Россия не получила доступ к расследованию по "Северным потокам". Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 10 и 11 февраля. Это данные Гидрометцентра.

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