Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС России разобрали почти 900 квадратных метров завалов в Турции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Россия не получила доступ к расследованию по "Северным потокам". Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 10 и 11 февраля. Это данные Гидрометцентра.