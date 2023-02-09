Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

В мире

Спасатели вытащили невредимого двухлетнего ребенка из-под завалов в Турции

Спасатели вытащили невредимого двухлетнего ребенка из-под завалов в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Пожар возник в девятиэтажном доме на Чертановской улице в столице

Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений

Авария с участием трех автомобилей произошла в районе трассы А113

Новости часа: землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центральной части Турции

Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до пяти

Спасатели вытащили невредимого двухлетнего ребенка из-под завалов, которые возникли после землетрясения в Турции. Мальчик находился под обломками зданий 78 часов.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше. Российские и турецкие спасатели круглосуточно работают в пострадавших регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика