Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений. Известно, что из-за стихийного бедствия разрушена крепость Газиантеп, которая упоминается еще в эпоху Ферской империи до нашей эры. Также пострадали многие археологические объекты. Об этом сообщил пресс-атташе организации Тома Маллар.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, всего в стране разрушено более шести тысяч зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.