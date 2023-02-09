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Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений

Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений

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Несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут пострадать от землетрясений. Известно, что из-за стихийного бедствия разрушена крепость Газиантеп, которая упоминается еще в эпоху Ферской империи до нашей эры. Также пострадали многие археологические объекты. Об этом сообщил пресс-атташе организации Тома Маллар.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, всего в стране разрушено более шести тысяч зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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