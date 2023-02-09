Переехавшие в Турцию россияне рассказали о ситуации с завалами в пострадавших регионах. Екатерина Болат поделилась, что ее дом уцелел, но спасатели не пускают в квартиру, так как здание может рухнуть в любой момент. Она помогает российским спасателям во время разбора завалов и переводит их речь турецким коллегам.

Спасатели и медики круглосуточно работают в Турции на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.