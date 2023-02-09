Жертвами землетрясения в Турции стали 12 873 человека

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 873 человек. По последней информации турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших в результате удара стихии возросло до 62 937.

Спасатели МЧС России продолжают работать в Турции. За сутки они обнаружили тела 15 погибших, оказали медицинскую помощь одному спасенному.

В пострадавших от землетрясения районах есть россияне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.