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Жертвами землетрясения в Турции стали 12 873 человека
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 873 человек. По последней информации турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших в результате удара стихии возросло до 62 937.
Спасатели МЧС России продолжают работать в Турции. За сутки они обнаружили тела 15 погибших, оказали медицинскую помощь одному спасенному.
В пострадавших от землетрясения районах есть россияне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.