ВСУ открывали огонь 25 раз по городам и поселкам ДНР в течение 8 февраля. Об этом сообщили власти республики.

Известно, что украинские войска били по гражданским объектам из танков, минометов, артиллерии западного образца и реактивных систем залпового огня, в том числе и HIMARS. Ракеты и снаряды прилетели в несколько районов Донецка. Всего выпустили почти 120 боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.