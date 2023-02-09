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Происшествия

ВСУ открывали огонь 25 раз по городам и поселкам ДНР в течение 8 февраля

ВСУ открывали огонь 25 раз по городам и поселкам ДНР в течение 8 февраля

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ВСУ открывали огонь 25 раз по городам и поселкам ДНР в течение 8 февраля. Об этом сообщили власти республики.

Известно, что украинские войска били по гражданским объектам из танков, минометов, артиллерии западного образца и реактивных систем залпового огня, в том числе и HIMARS. Ракеты и снаряды прилетели в несколько районов Донецка. Всего выпустили почти 120 боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
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