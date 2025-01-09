Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 22:30

Происшествия

Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений

Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений

В Шереметьево задержан мужчина за дебош на борту и угрозу взрыва в самолете

В Лос-Анджелесе отменили эвакуацию из Голливуда

"Московский патруль": автоледи не пропустила машину скорой помощи на ТТК

Заявивший о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва доставлен в полицию

Мужчина украл оленя из новогодней композиции в ТиНАО

Новости регионов: цыгане украли 100-летнюю икону в Челябинске

В Москве ищут хулиганов, обстреливающих машины пакетами со льдом

Владимир Путин поручил разработать план подъема затонувших танкеров в Черном море

Новости мира: пожар в Калифорнии лишил электроснабжения почти 370 тысяч человек

Пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений, в том числе виллы голливудских знаменитостей и политиков. Ущерб и страховые выплаты, по предварительным подсчетам, могут превысить 50 миллиардов долларов.

Временный поверенный в делах России в Молдавии был вызван в МИД республики. Властям в Кишеневе не понравились заявления российских дипломатов о ситуации в Приднестровье. С начала января там продолжается сильнейший энергокризис.

В столице Эфиопии православное Рождество праздновали три дня. А в саму рождественскую ночь перед кафедральным храмом встречали тысячи верующих. Эфиопская православная церковь считается одной из самых древних и многочисленных в мире.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомполитикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика