09 января, 22:30Происшествия
Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений
Пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений, в том числе виллы голливудских знаменитостей и политиков. Ущерб и страховые выплаты, по предварительным подсчетам, могут превысить 50 миллиардов долларов.
Временный поверенный в делах России в Молдавии был вызван в МИД республики. Властям в Кишеневе не понравились заявления российских дипломатов о ситуации в Приднестровье. С начала января там продолжается сильнейший энергокризис.
В столице Эфиопии православное Рождество праздновали три дня. А в саму рождественскую ночь перед кафедральным храмом встречали тысячи верующих. Эфиопская православная церковь считается одной из самых древних и многочисленных в мире.
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