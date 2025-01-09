Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений

Пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений, в том числе виллы голливудских знаменитостей и политиков. Ущерб и страховые выплаты, по предварительным подсчетам, могут превысить 50 миллиардов долларов.

Временный поверенный в делах России в Молдавии был вызван в МИД республики. Властям в Кишеневе не понравились заявления российских дипломатов о ситуации в Приднестровье. С начала января там продолжается сильнейший энергокризис.

В столице Эфиопии православное Рождество праздновали три дня. А в саму рождественскую ночь перед кафедральным храмом встречали тысячи верующих. Эфиопская православная церковь считается одной из самых древних и многочисленных в мире.

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