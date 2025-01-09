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Новости

09 января, 19:15

Происшествия

Новости регионов: цыгане украли 100-летнюю икону в Челябинске

Новости регионов: цыгане украли 100-летнюю икону в Челябинске

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В одном из челябинских храмов во время церемонии крещения цыгане похитили 100-летнюю икону Божьей Матери. Позднее воры самостоятельно вернули святыню. Они признались, что во время кражи находились в состоянии опьянения. Злоумышленники вернули икону по приказу местных баронов, однако их все равно задержали. Возбуждено уголовное дело.

Между тем в Санкт-Петербурге два человека пострадали от наледи, которая упала на них с крыш. Оба инцидента зафиксировали уличные камеры. Пострадавшие находятся в больнице. У девушки зафиксирована черепно-мозговая травма и сотрясение, а мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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