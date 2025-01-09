Новости мира: пожар в Калифорнии лишил электроснабжения почти 370 тысяч человек

Почти 370 тысяч человек остались без электричества в Калифорнии из-за сильных пожаров. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Больше тысячи строений сгорели.

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила создать "Мексиканскую Америку", в которую вошла бы часть территории США. Она выступила на фоне карты 1607 года, где часть современных Штатов обозначена как Мексика. Так политик отреагировала на идею Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

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