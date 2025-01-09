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Новости

09 января, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже

Новости регионов: в Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже

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В Подмосковье полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже из магазина. Как сообщили в местном МВД, преступник вместе со своей знакомой ночью вскрыл дверь в магазин самообслуживания. Там они набрали товары в сумки и скрылись. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Мужчину нашли и задержали полицейские. Выяснилось, что продукцию преступники распродали прохожим, а вырученные деньги уже потратили. Возбуждено уголовное дело.

В Тюмени неизвестный мужчина устроил гонки с резкими торможениями и дрифтом прямо в городе. Он катался возле железнодорожного вокзала. Желтый автомобиль ездил по пространству кругами и пугал прохожих странными маневрами. Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля, и заинтересовалась ли его трюками полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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