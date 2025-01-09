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09 января, 12:45

Происшествия

Новости мира: Трамп призвал губернатора Калифорнии Ньюсома уйти в отставку

Новости мира: Трамп призвал губернатора Калифорнии Ньюсома уйти в отставку

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На фоне сильнейших пожаров в Калифорнии избранный президент США Дональд Трамп оскорбил губернатора штата Гэвина Ньюсома и призвал его уйти в отставку. Ранее глава пожарной службы Лос-Анджелеса Энтони Марроне признал, что ресурсы не были рассчитаны на такой мощный огонь, а часть гидрантов оказались не функционирующими. В Калифорнии при пожарах погибли два человека, также есть пострадавшие. Из опасных районов эвакуированы десятки тысяч человек. Общий ущерб оценивают в 60 миллиардов долларов.

Между тем шесть человек погибли, десятки получили ранения на 10-дневном религиозном фестивале в Индии. Верующие со всей страны собрались в городе Тирупати. У входа в храм скопилась огромная очередь, а когда полиция открыла ворота, толпа повалила внутрь, что привело к трагедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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