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Новости

09 января, 11:45

Происшествия

Новости мира: в Индии давка на фестивале привела к гибели шести человек

Новости мира: в Индии давка на фестивале привела к гибели шести человек

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

В Москве хулиганы атакуют машины пакетами со льдом

Новости регионов: неизвестный устроил опасный заезд в Тюмени

Новости мира: в Калифорнии бушуют лесные пожары, объявлено чрезвычайное положение

Новости регионов: в Анапе приступят к очистке 11 основных участков побережья от мазута

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 66-го километра МКАД

ДТП с участием рейсового автобуса произошло на востоке Москвы

Двухэтажное здание загорелось на севере Москвы

Две машины провалились в дорожную яму в подмосковном Дмитрове

На религиозном фестивале в индийском городе Тирупати произошла трагедия – в давке у храма погибли шесть человек, десятки получили ранения. Очередь из верующих, стремившихся попасть внутрь, стала причиной хаоса после открытия ворот.

В Венесуэле сторонники Николаса Мадуро провели мотопробег в Каракасе. Завтра он официально вступит в должность президента на третий срок. На инаугурацию прибыли более двух тысяч иностранных гостей.

На Аляске засняли фата-моргану – редкое оптическое явление, при котором объекты многократно повторяются с искажениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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