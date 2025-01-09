Новости мира: в Индии давка на фестивале привела к гибели шести человек

На религиозном фестивале в индийском городе Тирупати произошла трагедия – в давке у храма погибли шесть человек, десятки получили ранения. Очередь из верующих, стремившихся попасть внутрь, стала причиной хаоса после открытия ворот.

В Венесуэле сторонники Николаса Мадуро провели мотопробег в Каракасе. Завтра он официально вступит в должность президента на третий срок. На инаугурацию прибыли более двух тысяч иностранных гостей.

На Аляске засняли фата-моргану – редкое оптическое явление, при котором объекты многократно повторяются с искажениями.

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