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Новости

09 января, 08:00

Происшествия

Новости мира: в Калифорнии бушуют лесные пожары, объявлено чрезвычайное положение

Новости мира: в Калифорнии бушуют лесные пожары, объявлено чрезвычайное положение

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Мощные лесные пожары охватили американский штат Калифорния. Сгорели около тысячи строений, площадь возгорания превысила 2 тысячи гектаров. Погибли два человека, десятки пострадали. Ущерб оценивается в 60 миллиардов долларов. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы более 10 тысяч человек.

В Чаде боевики атаковали президентский дворец. Военные отразили нападение, ликвидировав 18 боевиков. Президент республики Махамат Идрис Деби не пострадал. Подозревают, что за атакой стоит нигерийская исламистская группировка.

Президент Мексики предложила переименовать Американский континент в Мексиканский в ответ на заявление избранного лидера США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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