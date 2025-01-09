ДТП с участием рейсового автобуса произошло на востоке Москвы

Столичные полицейские устанавливают личность водителя рейсового автобуса из Подмосковья, а также обстоятельства ДТП, которое произошло на востоке Москвы. На улице Молдагуловой, в районе съезда на МКАД, автобус прижал к обочине легковой автомобиль.

Судя по кадрам с видеорегистратора, машина резко перестроилась, а водитель автобуса этого не заметил. На само ДТП он тоже не обратил внимания и продолжил движение.

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