Российское посольство держит связь с властями Индии после инцидента с самолетом Azur Air

Российское посольство поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа.

Пилотам пришлось экстренно посадить борт в западном индийском штате Гуджарат после информации о минировании. Никто не пострадал, власти досматривают судно. После этого они примут решение о дальнейшем полете.

Это не первый подобный случай в Индии. В октябре прошлого года вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" задержали на несколько часов в Нью-Дели. Службы безопасности аэропорта тщательно осматривала авиалайнер также из-за сообщения о бомбе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.