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09 января, 22:30

Происшествия

Посольство РФ поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air

Посольство РФ поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air

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Российское посольство поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа.

Пилотам пришлось экстренно посадить борт в западном индийском штате Гуджарат после информации о минировании. Никто не пострадал, власти досматривают судно. После этого они примут решение о дальнейшем полете.

Это не первый подобный случай в Индии. В октябре прошлого года вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на несколько часов в Нью-Дели. Службы безопасности аэропорта тщательно осматривали авиалайнер из-за сообщения о бомбе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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