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09 января, 21:15

Происшествия

Суд арестовал водителя Porsche, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП

Суд арестовал водителя Porsche, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП

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Суд арестовал водителя Porsche, который в состоянии наркотического опьянения устроил массовое ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина останется под стражей до 5 марта.

Известно, что 5 января на Севастопольском проспекте столкнулось три автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Porsche. Он выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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