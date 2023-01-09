Суд арестовал водителя Porsche, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП

Суд арестовал водителя Porsche, который в состоянии наркотического опьянения устроил массовое ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина останется под стражей до 5 марта.

Известно, что 5 января на Севастопольском проспекте столкнулось три автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Porsche. Он выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

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